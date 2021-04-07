Прокуратура Петербурга требует заблокировать видео о зацепинге

Иск рассмотрят в суде в ближайшее время.
Прокуратура метрополитена Санкт-Петербурга требует заблокировать видео о зацепинге. В ролике рассказывает о запрещенном способе проезда на поездках, говорится в пресс-службе ведомства.
Известно, что доступ к сайту, на котором размещено видео, могут закрыть. Напоминаем, что ездить на крыше вагона или подножках, а также в прочих местах, не приспособленных для проезда, нельзя. За нарушение этого правила грозит административная ответственность.
Иск на данный момент находится на рассмотрении.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский суд заблокировал несколько аниме. Запрещенные аниме нашли сразу на нескольких сайтах, которые будут частично заблокированы.