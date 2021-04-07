Прокуратура Петербурга требует заблокировать видео о зацепинге

Зацепинг опасен и может стать причиной привлечения к административной ответственности. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Зацепинг опасен и может стать причиной привлечения к административной ответственности. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Иск рассмотрят в суде в ближайшее время.

Прокуратура метрополитена Санкт-Петербурга требует заблокировать видео о зацепинге. В ролике рассказывает о запрещенном способе проезда на поездках, говорится в пресс-службе ведомства.

Известно, что доступ к сайту, на котором размещено видео, могут закрыть. Напоминаем, что ездить на крыше вагона или подножках, а также в прочих местах, не приспособленных для проезда, нельзя. За нарушение этого правила грозит административная ответственность.

Иск на данный момент находится на рассмотрении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский суд заблокировал несколько аниме. Запрещенные аниме нашли сразу на нескольких сайтах, которые будут частично заблокированы.