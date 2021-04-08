Эпидемиолог назвал условие отмены масочного режима

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский снять маску в офисе могут разрешить при условии, что все сотрудники вакцинируются или переболеют коронавирусом.

По словам эксперта, офисы часто оборудованы внутренней вентиляций, которая может играть определённую роль в передаче инфекций.

Риск заболеть коронавирусом вырастает в закрытых пространствах, сообщает Вадим Покровский в эфире радио Sputnik.

Эпидемиолог советует активно проветривать помещения, а также регулярно мыть руки и пользоваться санитайзерами.

По его словам, отмена офисного масочного режима зависит во многом от общей эпидемической ситуации. С начала пандемии в России выявлено 4 606 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 480 летальных исходов, выздоровели 4 229 480 человек.

Ранее gazeta.sob.ru сообщала о том, согласно письму, АСИЗ попросило Генпрокуратуру проверить намеренное завышение цен на маски-респираторы весной 2020 года и умышленное занижение цен сейчас.