Колпино и Ижорские заводы готовятся к 300-летию со дня основания.

2 сентября 2022 года будет отмечаться 300-летие со дня основания города Колпино и Ижорских заводов. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

2 сентября 2022 года будет отмечаться 300-летие со дня основания города Колпино и Ижорских заводов. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Колпинский район Петербурга готовится к празднованию 300-летия города Колпино и Ижорских заводов. Городские власти посетили район с рабочим визитом.

В ходе выездного совещания обсуждались планы по ремонту и реконструкции отдельных объектов, благоустройству, строительству и реконструкции транспортных магистралей и соцучреждений.

Так, власти обсудили вопрос капремонта здания для будущего Центра ремесел и прикладного искусства в поселке Усть-Ижора. Также были представлены планы по реконструкции Петрозаводского шоссе, рабочее движение по которому должны открыть в 2022 году.

В Колпино собираются построить физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Обсуждались планы по открытию нового подразделения детско-юношеского центра технического творчества, который может появится рядом с музыкальной школой.

Власти хотят расширить учебные площади Детской художественной школы №3, открыв подразделения в здании бывшего Дома пионеров.

Что касается благоустройства, администрации района поручили окончательно демонтировать фундамент спорткомплекса «Нева» на перекрестке Веры Слуцкой и Пролетарской, а также проработать комплекцию благоустройства территории.

Также районной администрации поручили актуализировать информацию об исполнении мероприятий Плана подготовки к 300-летию Колпино и Ижорских заводов.

2 сентября 2022 года будет отмечаться 300-летие со дня основания города Колпино и Ижорских заводов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за год планируют отремонтировать 34 спортивные дворовые площадки.