В Петербурге в этом году появятся 18 новых пешеходных переходов и 55 «лежачих полицейских»

В Северной столице на этот год запланировали масштабные работы по установке технических средств организации дорожного движения.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, до конца 2021 года в Петербурге должны создать 18 нерегулируемых пешеходных переходов, установку Г-образных опор на переходах и для дорожных знаков по 10 адресам.

На шести адресах обустроят новые парковочные места для инвалидов. Установить искусственные неровности планируют по 55 адресам. Также на 55 адресах появятся 145 светодиодных светофоров.

В апреле Смольный выберет подрядчика для проведения работ. Сами работы должны завершить до октября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три километра Ропшинского шоссе отремонтируют за 54 тысячи рублей. Отмечается, что Ропшинское шоссе является объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги».