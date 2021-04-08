Путин назначил Русских на пост врио губернатора Ульяновской области

Путин назначил Русских на пост врио губернатора Ульяновской области
Алексей Русских стал врио главы Ульяновской области. Фото: Кремль

Российский президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил нового врио главы.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, должность временно исполняющего обязанности главы области получил член Совфеда от исполнительного органа госвласти Московской области Алексей Русских. Его должны представить в пятницу, 9 апреля.

«Рассчитываю на то, что там и будет обновление кадров, безусловно, но самый, что называется, костяк, потенциал все-таки вы сохраните и будете опираться именно на тех, кто знает ситуацию в регионе, знает изнутри как следует, добивался за предыдущие годы хороших результатов в работе», — заявил Путин в ходе беседы с Русских по видеоконференции.

Президент также выразил надежду, что Русских будет решать все задачи, которые стоят перед регионом. Путин добавил, что Морозов и его команда сделали немало для развития Ульяновской области, но сказал, что есть и ряд проблем.

Русских в свою очередь выразил надежду на то, что сможет оправдать доверие главы государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по собственному желанию сложил полномочия.

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