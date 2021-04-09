«Все не очень в порядке у нас со здоровьем общества»: Пиотровский прокомментировал жалобу петербурженки на «обнаженку» в Эрмитаже

В главный музей Петербурга, Государственный Эрмитаж, в четверг, 8 апреля, поступила официальная жалоба, которая всколыхнула не только общественность, но и экспертов.

Неизвестная женщина обратилась в администрацию Северной столицы, — в какое конкретно ведомство, не уточняется, — подав официальную жалобу на обнаженные скульптуры, представленные в Эрмитаже. Заявительница возмутилась тем, что юным посетителям музея открываются «неприличные» виды. В частности, обнаженные, причем в основном мужские фигуры.

Гражданка предложила собрать все возмутительные объекты в одном зале и установить для входа рейтинг 18+. Письмо прокомментировал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он заявил, что огорчен столь высоким интересом именно к этому вопросу, тогда как на своей пресс-конференции Михаил Борисович озвучил «целую программу развития постковидного Эрмитажа и музеев вообще».

Директор музея добавил, что подобная жалоба, как и реакция на нее, свидетельствуют о том, «что всё не очень в порядке у нас со здоровьем общества». Пиотровский отметил, что возрастные маркировки, которые сопровождают книги и фильмы, стали распространяться и на произведения изобразительного искусства — во многих случаях, однако, такое формальное отношение губительно для культуры.

«Музей особая территория, и в музее можно делать то, что нельзя на улице. Нельзя на улице ходить голым. Нельзя ставить обнажённые скульптуры близко от школы – наверное, это действительно нельзя. А в музее есть другие правила – и эти правила определяются музеем. Можно в музей не ходить, указывать музею как можно и нужно что-то делать – это нельзя», — заключил Михаил Борисович.

При этом психологи считают, что обнаженные скульптуры не оказывают пагубного воздействия на юные умы. К примеру, пятилетним детям уже можно рассказывать об особенностях строения тела, в этом нет ничего возмутительного. Эксперт также советует не игнорировать вопросы, которые могут возникнуть у ребенка при виде обнаженной фигуры, потому что в дальнейшем это может спровоцировать комплексы.