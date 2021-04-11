Третьяк прокомментировал победу СКА в пятом матче Западной конференции над ЦСКА

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал итоги пятого матча финальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА.

«Мне даже больше СКА понравился, у него было больше моментов. Они проигрывали 0-3 в серии, потом проявили характер, выиграли два матча подряд, поэтому интрига остается», — цитирует его ТАСС.

Напомним, 10 апреля СКА обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Матч прошел в столице и завершился со счетом 3:2 в пользу команды из Петербурга.

В составе победившей команды отличились Василий Подколзин и Кирилл Марченко. У ЦСКА отличились Максим Мамин и Брендан Лайпсик.

По итогам матча счет в серии 2:3. Следующая игра пройдет в 12 апреля в Ледовом дворце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что определились вес пары участников первого раунда прей-офф Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат закончился победой ЦСКА.