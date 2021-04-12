К тушению пожара на «Невской мануфактуре» привлекли вертолет

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Ликвидация возгорания становится все опаснее для спасателей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 апреля, на протяжении нескольких часов пытаются ликвидировать возгорание на территории «Невской мануфактуры». Огонь успел охватить площадь в 10 тысяч квадратных метров, к тушению привлекли вертолет Ка-32 МЧС России.

Известно, что на данный момент в пожаре пострадали три сотрудника МЧС, один из них погиб. Травмированных госпитализировали, у них диагностированы ожоги 40-50% тела. Также на территории завода найдено бездыханное тело рабочего.

В результате было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каковы причины возгорания и обстоятельства травмирования и смертей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора проверят состояние воздуха после пожара на «Невской мануфактуре».