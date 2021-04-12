Огонь со здания мануфактуры на Октябрьской набережной перекинулся на ремесленную лавку

Огонь с горящей «Невской мануфактуры» перекинулся на ремесленную лавку. Это уже третье здание, охваченное огнем.

Ранее пожар перекинулся на кровлю трехэтажного здания на улице Тельмана.

Напомним, 12 апреля около 12:30 в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Загорелось здание «Невской мануфактуры». Во время тушения пожара пострадали двое сотрудников МЧС. Пострадавших увезли в больницу.

При тушении погиб командир отделения 64-й части Илья Белецкий.

Пожар не потушили до сих пор. В тушении пожара участвуют около 500 сотрудников МЧС и три вертолёта.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.