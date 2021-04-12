Названа предварительная причина пожара на Невской мануфактуре

Причиной пожара в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной могло быть короткое замыкание в электрощитовой. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб.
По предварительным данным, возгорание произошло именно в электрощитовой. Спасатели ринулись за огнетушителем, а когда вернулись, там все было в дыму и было открытое горение.
«Огонь распространился по деревянным перекрытиям», — сообщил представитель экстренных служб ТАСС.
Напомним, 12 апреля около 12:30 в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Загорелось здание «Невской мануфактуры». Во время тушения пожара пострадали двое спасателей. Пострадавших госпитализировали.
На месте происшествия погиб командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района Илья Белецкий.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.