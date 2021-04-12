Тело погибшего найдено на месте пожара на «Невской мануфактуре»

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Тело погибшего обнаружено на месте пожара в Петербурге, где горит здание «Невской мануфактуры». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

«На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело», — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что личность погибшего устанавливается. В результате пожара пострадали пять человек.

Напомним, в понедельник около 13:00 в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на Невской мануфактуре. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пожар пока не удалось локализовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.