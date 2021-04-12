Тело погибшего найдено на месте пожара на «Невской мануфактуре»

Тело погибшего найдено на месте пожара на «Невской мануфактуре»
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Тело погибшего обнаружено на месте пожара в Петербурге, где горит здание «Невской мануфактуры». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

«На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело», — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что личность погибшего устанавливается. В результате пожара пострадали пять человек.

Напомним, в понедельник около 13:00 в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на Невской мануфактуре. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пожар пока не удалось локализовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.

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