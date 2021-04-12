СКА всухую проиграл ЦСКА и вылетел из Кубка Гагарина

СКА проиграл ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу москвичей.

Заброшенными шайбами в составе победившей команды отличились Максим Шалунов и Максим Соркин. СКА проиграл первые три матча серии, затем дважды одержал победу.

ЦСКА одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4-2. Соперник москвичей по финалу Кубка Гагарина определится в серии финала Восточной конференции между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом ЦСКА выиграл серию 4-2 и в финале встретится с победителем противостояния «Ак Барса» и «Авангарда». СКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

«Сражались, но все же уступили ЦСКА в финале Запада. Спасибо всем за поддержку, вернемся сильнее!», — прокомментировали итоги серии в пресс-службе петербургского клуба.

«Три года я болею за СКА. Жалею, что в 2015 году я не была с командой, уверена, что это были нереальные эмоции! Теперь я со СКА навсегда и уверена, что наши победы, наши кубки еще впереди! Спасибо за сезон, Армейцы с Невы!», — пишут фанаты СКА в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу в Ледовом дворце над «Спартаком». Матч завершился со счетом 3:1.