Кадыров раскритиковал Навального за упоминание Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал основателя Алексея Навального за упоминание Корана, об этом губернатор заявил в своём Telegram-канале.

Кадыров сообщил, что Навальный называл мусульманок в хиджабах, «средневековыми дикарями» и выступал против возведения мечетей. Кадыров назвал Навального исламофобом и написал, что тот использует Коран в своих политцелях и провокациях.

Глава Чечни усомнился и в желании Навального принять ислам, потому что, по мнению Кадырова, образ жизни и взгляды блогера не имеют ничего общего с верой. Кадыров призвал рабочих колонии не позволять Навальному разжигать религиозную вражду.

Недавно задержанный сообщил, что подал в суд на колонию в Покрове, в которой сейчас находится, из-за отказа передать ему Священное писание.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин уволил с военной службы пять генералов Росгвардии.