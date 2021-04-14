Вторые сутки борьбы с огнем на «Невской мануфактуре»: кто виноват и что делать?

С 12 апреля пожарные Петербурга борются с огнем, охватившем здание бывшей ткацкой фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной.

Пожар распространился на площади 10 тысяч квадратных метров, пламя тушили свыше 60 единиц спецтехники, среди которых вертолеты МЧС, а также более 300 спасателей, локализовать огонь удалось лишь спустя 10 часов после возгорания. Утром 14 апреля, двое суток спустя, в завалах «Невской мануфактуры» все еще тлеют остатки здания на площади 150 «квадратов» — вчера вечером оставались охвачены огнем 300 кв. м.

В разгаре борьбы с пламенем погиб 31-летний командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий. Его похоронят 15 апреля на Серафимовском кладбище. Еще трое его коллег получили серьезные ожоги, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в медикаментозной коме. Также пострадала девушка, живущая неподалеку, — петербурженка надышалась дымом, ей потребовалась госпитализация.

Как отметил начальник пресс-службы петербургского МЧС, дальнейшую судьбу исторической постройки будет решаться другими органами, главная задача спасателей — ликвидировать возгорание с минимальными жертвами. С этой задачей, надо сказать, пожарные справились героически.

Однако выяснилось, что катастрофу на «Невской мануфактуре» можно было бы предотвратить, будь здание оборудовано по всем правилам пожарной безопасности. Владельцы предприятия, однако, проигнорировали требования последней проверке. Это стало поводом к возбуждению двух уголовных дел: по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека), а также по ч. 1 ст. 109 У РФ (причинение смерти по неосторожности). В качестве подозреваемых арестованы генеральный директор комплекса и его заместитель.

«Невскую мануфактуру» могли отдать под жилую застройку, поэтому одной из основных версий случившегося правоохранители считают поджог. Что стоит за происшествием — халатность или преступный умысел, предстоит выяснить следователям и полиции.

В среду, 13 апреля, председатель КГИОП Сергей Макаров заявил, что на месте разрушенного объекта культурного наследия «ничего другого строить нельзя». По словам главы ведомства, специалисты постараются сохранить как можно больше аутентичных фрагментов, но объем реставрации оценить пока нельзя — в зоне ЧП еще не завершились пожарно-спасательные работы.

Начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин рассказал, что во время борьбы с огнем удалось сохранить аутентичную часть здания. Это может оказать значительную помощь при восстановлении объекта, отмечают в КГИОП. Напомним, что за сохранение исторического здания от застройки выступил и губернатор Александр Беглов.

Поскольку «Невская мануфактура» является частной собственностью, последующие экспертизы и, возможно, реставрационные работы будут проводиться за счет владельца.