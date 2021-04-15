В Ленобласти коронавирус подхватили еще 92 человека

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано 92 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 41170 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 38038 пациентов.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 719 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 15 апреля.

В России за сутки зафиксировано 8 944 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,4 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 398 летальных исхода. При этом 10 225 человек смогли вылечиться от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.