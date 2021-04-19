Весь апрель на Петроградке будет ограничено автомобильное движение

В Петербурге в центре города на Петроградской ограничат движение, оно связано с восстановительными работами по благоустройству после прокладки водопровода.

Петроградский район коснутся дорожные ограничения из-за работ ГУП «Водоканала» после прокладки водопровода.

Сообщается, что с 19 по 20 апреля вне зоны доступа окажется Малый проспект Петроградской стороны между Пионерской и Малой Разночинной улицы.

Затем, с 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля для автолюбителей не будет действовать дорога Малой Разночинной улицы от Чкаловского к Малому проспекту.

Помимо этого, с 24 по 25 апреля станет недоступна Малая Разночинная улица в районе Чкаловского проспекта, а также нельзя будет двигаться по Чкаловскому проспекту от Пионерской до Большой Разночинной улицы.