Ленобласть вошла в тройку регионов России с самым высоким уровнем жизни

Ленинградская область оказалась в тройке регионов-лидеров по социально-экономическому развитию в 2020 году. Петербург вошел в десятку.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг, подготовленный фондом развития гражданского общества по данным Росстата, Росказны, Минфина и ФНС.

Первое место рейтинга по качеству жизни заняла столица. На втором месте оказалась Тюменская область, а тройку лидеров замкнула Ленобласть. В топ-10 российских субъектов также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Петербург, Магаданская, Иркутская Калужская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

При составлении рейтинга учитывались среднемесячная зарплата населения, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург занял лидирующую позицию в рейтинге комфортных городов России.