Молодой человек попал под «Ласточку» в Петербурге

Молодой человек попал под «Ласточку» в Петербурге
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В районе проспекта Испытателей 20-летний молодой человек попал под поезд «Ласточка».

Инцидент произошел вечером 19 апреля.

«На ЖД мосту проспекта Испытателей поезд Ласочка движущийся в сторону Финляндского вокзала задел мужчину», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в социальной сети «Вконтакте».

Сотрудники поезда рассказала, молодой человек шатался по путям и не хотел покидать их, что привело к удару об поезд. Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 8 пикете станции Выборг Ленинградской области грузовым поездом травмирован мужчина. Установлено, что 58-летний местный житель в момент приближения поезда сидел на железнодорожных путях.

"ласточка" происшествия проспект испытателей


 

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