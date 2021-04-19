Молодой человек попал под «Ласточку» в Петербурге

В районе проспекта Испытателей 20-летний молодой человек попал под поезд «Ласточка».

Инцидент произошел вечером 19 апреля.

«На ЖД мосту проспекта Испытателей поезд Ласочка движущийся в сторону Финляндского вокзала задел мужчину», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в социальной сети «Вконтакте».

Сотрудники поезда рассказала, молодой человек шатался по путям и не хотел покидать их, что привело к удару об поезд. Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 8 пикете станции Выборг Ленинградской области грузовым поездом травмирован мужчина. Установлено, что 58-летний местный житель в момент приближения поезда сидел на железнодорожных путях.