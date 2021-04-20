Спецмеры против COVID-19 и повторное заражение за деньги: последнее о коронавирусе в России и мире

В мире продолжается кампания по вакцинации населения. Эффективность российской вакцины «Спутник V» превысила 97%. Ученые, между тем, продолжают выяснять, насколько возможно заразиться коронавирусом повторно.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что передаст 100 тысяч евро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы обеспечить равный доступ к вакцине от коронавируса в мире.

К слову, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6 %. Отмечалось, что среди 3,8 млн россиян, которые сделали прививку с декабря по апрель, заболеваемость, начиная с 35-го дня с даты первого укола, составила всего 0,027%.

В Россию уже прибыла первая туристическая группа из Германии, чтобы привиться от коронавируса российским препаратом. Вакцину получили 50 гостей.

Отметим, что коронавирус изменил привычный уклад не только на Земле, но и на МКС. Теперь отправлять на станцию будут только привитых космонавтов. Кроме того, они должны проходить карантин. Скоро, 22 апреля, корабль Crew Dragon стартует к МКС на ракете-носителе Falcon 9. На его борту будут находиться астронавты НАСА Роберт Кимбро и Меган Макартур, а также французский астронавт Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

Несмотря на кампанию по вакцинации населения, в мире инфекцию с начала пандемии подхватили более 142 млн человек.

Эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего. Правда, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Россия находится на 87-м месте по уровню заболеваемости в мире. В течение последних трех недель на 1,5% снизился темп заболеваемости коронавирусом.

Тем не менее, глава ведомства считает, что в больших городах России требуется ввод спецмер против COVID-19.

В мире же ученые пока продолжают выяснять, насколько возможно заразиться повторно. Новое исследование проведут ученые из Великобритании. Участие в нем примут добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет, которые уже переболели коронавирусом. Их заразят повторно. Испытуемые получат по пять тысяч фунтов.