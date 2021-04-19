Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса

Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила через свой благотворительный фонд передать 100 тысяч евро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на цели обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире.
Она отметила, что это пожертвование стало возможным благодаря наградам, полученным за деятельность в защиту климата планеты. По ее словам, мировому сообществу необходимо больше делать из-за «трагедии вакцинного неравенства», сообщает ТАСС.
«У нас есть средства для исправления большого дисбаланса в сегодняшнем мире в борьбе с COVID-19», — сказала Грета Тунберг.
Организация поблагодарили экоактивистку за поддержку.
В мире с начала пандемии зафиксировано 141 716 848 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 81 019 617 пациентов, число смертельных исходов достигло 3 024 529.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что побороть болезнь удалось за все время пандемии удалось 363 116 петербуржцам. Коронавирус за сутки выявили у 692 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка Москва, где коронавирус подхватили еще 2 279 человека.