Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса

Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса
Грета Тунберг. Фото: twitter.com/GretaThunberg

Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила через свой благотворительный фонд передать 100 тысяч евро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на цели обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире.

Она отметила, что это пожертвование стало возможным благодаря наградам, полученным за деятельность в защиту климата планеты. По ее словам, мировому сообществу необходимо больше делать из-за «трагедии вакцинного неравенства», сообщает ТАСС.

«У нас есть средства для исправления большого дисбаланса в сегодняшнем мире в борьбе с COVID-19», — сказала Грета Тунберг.

Организация поблагодарили экоактивистку за поддержку.

В мире с начала пандемии зафиксировано 141 716 848 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 81 019 617 пациентов, число смертельных исходов достигло 3 024 529.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что побороть болезнь удалось за все время пандемии удалось 363 116 петербуржцам. Коронавирус за сутки выявили у 692 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка Москва, где коронавирус подхватили еще 2 279 человека.

ВОЗ грета тунберг коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области возбуждено уголовное дело
Десять человек эвакуировали из горящего дома в Гатчине
Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса
Чехия не исключает новые пропорциональные меры против России
Молодой человек попал под «Ласточку» в Петербурге
Вице-премьер России Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС
Число пострадавших при взрыве газа в Нижегородской области достигло семи человек
В Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек