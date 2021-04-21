COVID-19 в России и мире: в Москве ухудшается ситуация, а британский штамм захватывает новые страны

Пока британский штамм коронавируса продолжает захватывать страны, в Москве ухудшается эпидемиологическая ситуация. Российские власти по-прежнему делают ставку на вакцинацию и рассчитывают к ноябрю прививку сделают 70% россиян.

За последние семь дней британский штамм коронавирусной инфекции выявили в пяти странах. Общее число государств, чьи граждане заразились выявленной в Британии мутацией COVID-19, с 13 апреля возросло до 137. Отмечается, что мутация ускоряет распространение вируса.

Отметим, что именно этот штамм распространился в Турции. Границу с этой страной не закрыли, но Роспотребнадзор уже обязал возвращающихся на родину россиян дважды сдавать тест на коронавирус. Новые правила будут действовать до 1 мая.

В Москве, между тем, ситуация с COVID-19 ухудшается. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, негативная тенденция наблюдается последние две-три недели.

Он также уточнил, что в ближайшее время будет запущен проект стимулирования вакцинации среди граждан пенсионного возраста.

Пока в России вакциной «Спутник V» привились 10-11 млн россиян. Как рассчитывает директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, к ноябрю вакцинировано должно быть около 70% россиян.

Отметим, что российская вакцина «Спутник V» становится в мире все более популярной. Существует и ряд других вакцин. Некоторые из них связывают с таким побочным эффектом как тромбоз. Европейское агентство по лекарственным средствам изучило данные, согласно которым некоторые люди, привившиеся препаратом Johnson & Johnson, жаловались на тромбоз. Эксперты нашли связь между вакцинацией и осложнением, но считают, что подобных случаев не так много, чтобы отказываться от использования препарата.

При этом специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высказал мнение о том, что повторное заболевание коронавирусом возможно, но во многих случаях речь идет о других болезнях. Он уточнил, что человек перед лечением должен исключить вероятность того, что это не грипп или обычная простуда.