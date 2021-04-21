Песков объяснил, почему заработал больше Путина

Песков объяснил, почему заработал больше Путина
Песков объяснил разницу в доходах. Фото: kremlin.ru

Он заявил, что многие госслужащие получили в 2020 году больше, чем президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разницу в доходах с Владимиром Путиным. Согласно декларации, Песков заработал больше своего начальника. Сам представитель Кремля в эфире радио «Комсомольская правда» добавил, что не только он, но и многие другие госслужащие.

Песков объяснил, что всем госслужащим зарплата начисляется по-разному. Они могут распоряжаться ими, например, отдавая разным компаниям в управление.

«И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются»,

— заключил представитель Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев заявил о росте зарплат благодаря Путину. Он напомнил о том, как люди жили в 2000-х годах и заверил, что тогда россияне получали всего 50 долларов.

владимир путин декларация о доходах Дмитрий Песков


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сенной идут массовые задержания
Второго обвиняемого в убийстве петербургского предпринимателя отправили в СИЗО
Толпа с зажженными фонариками двинулась к Сенной площади, слышен взрыв петард
Песков объяснил, почему заработал больше Путина
В Петербурге не будут проводить шествия и митинги на 1 мая из-за коронавируса
Участники несогласованной акции разбредаются по дворам у переулка Гривцова
Налоговая удивилась падемию выучки «Республики кошек» и требует объяснений
В центре Петербурга останавливают движение троллейбусов, пока участники ...