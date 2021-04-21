Песков объяснил, почему заработал больше Путина

Он заявил, что многие госслужащие получили в 2020 году больше, чем президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разницу в доходах с Владимиром Путиным. Согласно декларации, Песков заработал больше своего начальника. Сам представитель Кремля в эфире радио «Комсомольская правда» добавил, что не только он, но и многие другие госслужащие.

Песков объяснил, что всем госслужащим зарплата начисляется по-разному. Они могут распоряжаться ими, например, отдавая разным компаниям в управление.

«И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются»,

— заключил представитель Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев заявил о росте зарплат благодаря Путину. Он напомнил о том, как люди жили в 2000-х годах и заверил, что тогда россияне получали всего 50 долларов.