Песков объяснил, почему заработал больше Путина

Он заявил, что многие госслужащие получили в 2020 году больше, чем президент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разницу в доходах с Владимиром Путиным. Согласно декларации, Песков заработал больше своего начальника. Сам представитель Кремля в эфире радио «Комсомольская правда» добавил, что не только он, но и многие другие госслужащие.
Песков объяснил, что всем госслужащим зарплата начисляется по-разному. Они могут распоряжаться ими, например, отдавая разным компаниям в управление.
«И вот эти доходы как раз плюсуются к зарплате, они декларируются»,
— заключил представитель Кремля.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев заявил о росте зарплат благодаря Путину. Он напомнил о том, как люди жили в 2000-х годах и заверил, что тогда россияне получали всего 50 долларов.