Роструд напомнил о длинных выходных

Роструд напомнил о длинных выходных
В Роструде также отметили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его он сокращается на один час. Фото: pixabay

Россиян ждут три выходных подряд из-за празднования 1 мая. По календарю праздничными являются 1 и 9 мая. Первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В Роструде также отметили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его он сокращается на один час.

Вчера в Минтруда рассказали, что возможно увеличат продолжительность майских праздников. Иногда поднимаются некоторые парламентарии, но окончательно пока не решили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в топ городов, популярных у туристов 9 мая. Серебро рейтинга — Санкт-Петербург. 14% туристов посетят город на Неве на 9 Мая. 3 место в рейтинге получит Волгоград — 13%. После Волгограда идут Сочи, Москва, Казань, Петрозаводск, Осташков, Калининград. Замыкает десятку составленного рейтинга Иркутск (1,6%).
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