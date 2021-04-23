Роструд напомнил о длинных выходных

Россиян ждут три выходных подряд из-за празднования 1 мая. По календарю праздничными являются 1 и 9 мая. Первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
В Роструде также отметили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его он сокращается на один час.
Вчера в Минтруда рассказали, что возможно увеличат продолжительность майских праздников. Иногда поднимаются некоторые парламентарии, но окончательно пока не решили.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в топ городов, популярных у туристов 9 мая. Серебро рейтинга — Санкт-Петербург. 14% туристов посетят город на Неве на 9 Мая. 3 место в рейтинге получит Волгоград — 13%. После Волгограда идут Сочи, Москва, Казань, Петрозаводск, Осташков, Калининград. Замыкает десятку составленного рейтинга Иркутск (1,6%).