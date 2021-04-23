На территории Невской мануфактуры продолжают искать сбежавших котов сгоревшего приюта

На территории Невской мануфактуры продолжают искать сбежавших котов сгоревшего приюта
Также для пушистых ищут новое помещение. Фото: Pixabay

Кошек из приюта «Пушистые лапки», которые сбежали во время сильнейшего пожара в здании «Невской мануфактуры» 12 апреля, продолжают искать. Об этом рассказала волонтер приюта Галина Котова.

Всего в «Пушистых лапках» насчитывалось 23 кошки. Из огня удалось спасти 15 животных, одна кошка разбилась. В настоящее время продолжаются поиски остальных четвероногих. Также для животных подыскивают новое помещение.

Волонтер сообщила телеканалу «Санкт-Петербург», что раньше приют был на Кожевенной линии, и только в ноябре 2020 года учреждение переехало на Октябрьскую набережную. В настоящее время помещение приюта залито водой.

Сейчас приют находится в активном поиске помещения в Невском и Красногвардейском районах города. Требуется территория площадью 50-60 «квадратов».

Напомним, 12 апреля в загорелась «Невская мануфактура». Здание является объектом культурного наследия. Пожар тушили 4 дня. Он стал одним из самых крупнейших пожаров за всю историю Петербурга. Один пожарный погиб, 3 получили тяжелые травмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный добивается восстановления здания «Невской Мануфактуры» через суд

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