От 22 тысяч рублей: Названа стоимость тура в Египет после открытия чартеров

От 22 тысяч рублей: Названа стоимость тура в Египет после открытия чартеров
Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

На сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация о средней стоимости тура в Египет после открытия чартерного авиасообщения со страной.

Для расчетов была взята средняя стоимость недельной турпутевки с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле Хургады или Шарм-эль-Шейха с питанием по системе все включено.

Как сообщили на сайте АТОР, стоимость такого отдыха может обойтись россиянину около 22-37 тыс. рублей.

При этом данных, с какого числа начнутся полеты, нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами

возобновление авиасообщения египет туристы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые установили, что у любителей грибов риск развития рака на 45% меньше
В России приложение «Путешествую без COVID-19» может стать ...
Спасатели предупредили жителей Ленобласти о тумане и гололеде в выходные
Авария из трех машин: в пятницу вечером автолюбители останутся у Поцелуева моста
Муцениеце отказалась здороваться с Карпович
В Невском районе мужчине с мясом не удалось вырваться из рук продавщицы, ...
Певица Манижа объяснила, что у нее за «дядя-олигарх»
Попова заявила о выходе России на плато по коронавирусу