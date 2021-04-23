От 22 тысяч рублей: Названа стоимость тура в Египет после открытия чартеров

На сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация о средней стоимости тура в Египет после открытия чартерного авиасообщения со страной.

Для расчетов была взята средняя стоимость недельной турпутевки с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле Хургады или Шарм-эль-Шейха с питанием по системе все включено.

Как сообщили на сайте АТОР, стоимость такого отдыха может обойтись россиянину около 22-37 тыс. рублей.

При этом данных, с какого числа начнутся полеты, нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами