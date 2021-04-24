В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара, из-за которого погиб ребенок

В квартире находились два ребенка, обеих успели госпитализировать, но жизнь спасли только одной девочке.

В Санкт-Петербурге 24 апреля возбудили уголовное дел по факту наступления смерти после пожара двухлетней девочки. Об этом сообщается на сайте СК РФ по городу.

Инцидент произошел в субботу днем в квартире одного из домов на проспекте Героев. Там находились два малолетних ребенка – девочки двух и четырех лет. В какой-то момент произошло возгорание бытовой техники, обеим малышкам потребовалась медицинская помощь. Девочек успели госпитализировать, одна из них скончалась, за жизнь другой борются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в квартирном пожаре в Красносельском районе пострадали двое детей. Тушением огня занимались 16 сотрудников с привлечением четырёх спецмашин.