Россияне могут поссориться на работе из-за продления майских праздников

Четверть россиян собирались идти в отпуск в начале мая, а теперь в нем нет какой-либо необходимости.

Эксперты рассказали, что россиян ожидают конфликты на работе после продления майских праздников. Дело в том, что почти четверть работающих граждан запланировали отпуск на начало мая, но эти дни и без того объявили выходными. Об этом пишет РБК.

Работники и работодатели могут не понять, как быть в сложившейся ситуации. В связи с этим им рекомендуют перенести отпуска на другие даты. Напоминаем, что президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Он уже подписал соответствующий указ, отметив, что речи о локдауне не идет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты объяснили, чем отличаются выходные от нерабочих дней.