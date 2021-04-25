У поста ДПС на проспекте Культуры произошло серьезное ДТП

У поста ДПС на проспекте Культуры произошло серьезное ДТП
На место происшествия прибыли машины экстренных служб. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 апреля у поста ДПС на проспекте Культуры, 39, произошло серьезное ДТП.

На место происшествия прибыли машины экстренных служб.

«Авария у поста ДПС на пр.Культуры. Похоже, есть пострадавшие. На месте реанимация», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что на месте рабоатют сотрудники ГИБДД, также прибыла реанимация.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в Тосненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, при участии автомобиля такси.

авария дтп проспект культуры


 

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