При пожаре в ковид-госпитале Багдада погибли 90 человек

В столице Ирака произошел крупный пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. Погибло не менее 90 человек, более 100 пострадали.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, пожар случился 24 апреля в госпитале Ибн аль-Хатыб, расположенном на юго-востоке Багдада. Возгорание в одном из помещений привело к взрыву кислородного баллона. Пожар вспыхнул на этаже, где находится реанимация пульмонологического отделения.

По словам главы гражданской обороны Ирака, генерал-майора Кадима Бохана, из больницы успели вывести 90 из 120 находившихся там пациентов. Все пострадавшие были переведены в другие больницы.

Стало известно, что иракский премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности главу Минздрава станы и мэра Багдада, и распорядился провести в их отношении расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын погибшего во Врбетице раскритиковал слова президента Чехии о причинах взрыва.