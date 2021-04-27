Петербургскую школьницу доставили в больницу с острым отравлением лекарствами и алкоголем

Петербургскую школьницу доставили в больницу с острым отравлением лекарствами и алкоголем
Школьницу госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Калининском районе полиция проводит проверку после госпитализации 16-летней школьницы с тяжелым отравлением.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 6 апреля ученицу девятого класса госпитализировали в одну из детских городских больниц. Бригада скорой помощи забрала ее из квартиры на улицы Бутлерова. Она была в тяжелом состоянии после острого отравления смесью таблеток и алкоголем.

Правоохранители выяснили, что девочка живет одна в квартире, которую для нее снимает 40-летний отец. Также установлено, что в прошлом году школьница обращалась за помощью к психотерапевту. С матерью она не общается.

Против отца составили административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» три школы и районный суд.

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