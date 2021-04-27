Нюша отреагировала на слухи о беременности

Певица Анна Шурочкина, более известная по сценическому псевдониму Нюша, доказала, опровергла слухи о беременности, опубликовав фото в полупрозрачных велосипедках.
О том, что звезда во второй раз готовится стать мамой начали говорить после ее заявления на премии Glamour Eco Award. В ходе мероприятия Нюша рассказала, что внутри нее зародилась маленькая жизнь. Позже выяснилось, что она имела ввиду предыдущую беременность.
Сама Нюша опубликовала в своем Instagram фото из тренажерного зала, на которых виден ее плоский живот и подтянутая фигура.
«Когда прочитала, что опять беременна… Срочно в зал», – написала певица.
В комментариях пользователи отметили, что звезда в прекрасной форме, а «вторая беременность» оказалась лишь слухами.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что загорелая Нюша показала акробатический трюк в бикини.