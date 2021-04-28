Развитие транспортного узла Петербурга обойдется в почти 412 млрд рублей

Беглов заявил об этом на встрече с Путиным. Фото: Смольный

Беглов заявил об этом на встрече с Путиным. Фото: Смольный

На развитие городского транспортного узла Петербург намерен привлечь почти 412 млрд рублей до 2030 года.

Об этом губернатор Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Северной столице 27 апреля. По словам Беглова, развитие транспортного узла Петербурга потребует 411,9 млрд рублей. Их них более 187 млрд рублей покроют за счет инфраструктурных кредитов.

Градоначальник отметил, что новые кредитные инструменты будут востребованы и для ликвидации дефицита социальной инфраструктуры.

За основу в городе выбрали вариант, при котором одновременно будут развивать улично-дорожную сеть, метро и наземный общественный транспорт, а также расширять железнодорожное сообщение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург выделит 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров.