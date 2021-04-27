Петербург выделит 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление о финансовой поддержке негосударственных театров. Город выделит организациям 70 млн рублей в этом году.

Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного. Субсидии распределят по конкурсному отбору, который проведет городской комитет по культуре. Из бюджета Петербурга на поддержку негосударственных театров выделят 70 млн рублей. Эти средства пойдут на постановку и показ спектаклей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поддержали 7 тысяч медиков, пострадавших при оказании помощи коронавирусным пациентам. Известно, что более 7,2 тысяч медиков получили по 300 тысяч рублей после заражения коронавирусом. Также по миллиону получили семьи 15 медицинских работников, которые скончались вследствие оказания помощи пациентам с инфекцией.