В Петербурге поддержали 7 тысяч медиков, пострадавших при оказании помощи коронавирусным пациентам

Общая сумма произведенных выплат превысила 2,2 млрд рублей.

Власти Санкт-Петербурга продолжают поддерживать врачей, которые помогают коронавирусным пациентам. На данный момент региональная соцподдержка оказана более семи тысячам медиков, пострадавшим при лечении зараженных горожан. Об этом сообщили 15 апреля в пресс-службе Смольного.

Известно, что более 7,2 тысяч медиков получили по 300 тысяч рублей после заражения коронавирусом. Также по миллиону получили семьи 15 медицинских работников, которые скончались вследствие оказания помощи пациентам с инфекцией. Всего власти выделили на поддержку медиков 2,2 миллиарда рублей.

В прошлом году в помощи нуждались 11178 медиков и члены семей 37 умерших медицинских работников. На поддержку в 2020 году потратили 3,7 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти коронавирус подхватили еще 92 человека.