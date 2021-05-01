Работу Ленобласти привели как пример на итоговой коллегии Минпросвещения

В Ленинградской области систематически показывают колоссальные результаты при выполнении Национального проекта «Образование». Об этом сообщает «Онлайн 47», ссылаясь на итоговую коллегию Министерства просвещения Российской Федерации.

Так, в последний день апреля на собрании Минпросвещения представили работу Ленобласти.

С докладом выступил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Он заявил, что регион, следуя нацпроекту «Образование», воссоздал Центры «Точка роста», «Кванториумы», а также Ленобласть ввела цифровую образовательную среду.

Плюс ко всему, в рамках этой же программы, откроются два детских технопарка «Кванториум» в Выборге и Кингисеппе, а также второй в Ленобласти «IT-куб».

Кроме того, регион проводит обновление материально-технической базы образовательных учреждений различной направленности.

Стоит заметить, что согласно мнению Тарасова, абсолютно все школы Ленобласти обеспечены средствами IT.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зампредседатель правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов заявил, что национальный проект «Образование» в регионе будет реализован качественно и в срок.