В Петербурге за сутки на коронавирус проверились 24 000 человек

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 24 тыс. тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в субботу, 1 мая. Как сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 12 082 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о распространении британского штамма COVID в России.