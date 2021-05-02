На Ленинском заметили «перевертыш»: на крыше оказалась легковушка

На Ленинском заметили «перевертыш»: на крыше оказалась легковушка
В результате инцидента, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль немного затрудняет движение.

В Московском районе сегодня днем, 2 мая, произошла необычная авария. О нем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Ленинского проспекте и Варшавской улицы. Там по непонятной причине легковушка оказалась на крыше – скорее всего, после столкновения с другим автомобилем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Краснопутиловской произошла массовая авария: есть пострадавший. По предварительным данным, водитель легковушки пытался проскочить на мигающий желтый сигнал светофора и в результате зацепил три автомобиля.

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