На Краснопутиловской произошла массовая авария: есть пострадавший

На Краснопутиловской произошла массовая авария: есть пострадавший
Одного человека госпитализировали, в каком состоянии - непонятно. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Подробности аварии выясняются.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 мая, произошла жесткая авария, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает 78.ru, публикуя видеозапись с места инцидента.

Все случилось на улице Краснопутиловской. По предварительным данным, водитель легковушки пытался проскочить на мигающий желтый сигнал светофора и в результате зацепил три автомобиля. Один из них перевернулся. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали в больницу номер 26.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП с участием 16-летнего велосипедиста полиция проводит проверку.

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