На Симонова заметили детей, бьющих машину палками

Хулиганы пытались отломить зеркало, но, кажется, у них пока ничего не вышло.

В Выборгском районе сегодня, 2 мая, заметили детей, которые бьют во дворе чью-то машину. О них рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Симонова. Там люди из окон наблюдают за тем, как дети избивают палками припаркованную машину. Они стучали по кузову, а также пытались отломать зеркало.

Непонятно, насколько серьезно пострадала легковушка и каковы мотивы детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинском заметили «перевертыш»: на крыше оказалась легковушка. Автомобиль немного затрудняет движение.