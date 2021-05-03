Названы три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог Дмитрий Напалков обозначил три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний.

Он отметил, что к ним относятся повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние. Об этом специалист рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом он добавил, что нужно обращать внимание и на проблемы с аритмией — по его словам, болезнь может протекать бессимптомно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у пациентов с COVID-19 резко увеличилась частота инсультов. Об этом рассказал главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению Игорь Вознюк. По его словам, в случае первых признаков инсульта следует немедленно вызвать скорую помощь.