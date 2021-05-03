В Петербурге скончался народный артист Ефим Каменецкий

Скончался актера театра и кино, народный артист России Ефим Каменецкий.

Артиста не стало в понедельник, 3 мая, на 86-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова.

С 1987 года и до последних дней жизни Ефим Каменецкий был одним из ведущих актеров тетра им. Комиссаржевской, где сыграл десятки ролей в пьесах классического и современного репертуара.

В 2008 году актеру было присвоено звание «Народный артист РФ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о кончине российского актера Артема Тынкасова.