Программу туристского кешбэка продлят до конца 2021 года

Роспотребнадзор отметил 11 водоёмов и пять пляжей Ленобласти. Фото: Рixabay
Россиян просят путешествовать по стране. Фото: Рixabay

Россиянам, которые успели приобрести туры, возместят расходы.

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года. Он ожидает, что правительство сделает это до 15 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По предварительным данным, россиянам, которые успели купить путевки и туры, возместят расходы. Возмещение также будет действовать и для отдыха в детских лагерях. Напоминаем, что на данный момент проходит третий этап программы туристского кешбэка, в рамках которого россияне могут вернуть до 20 тысяч рублей за поездки по стране. Оплатить тур нужно по 15 июня, а отправиться в путешествие – по 30 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прогремел выстрел из пушки: туристический сезон объявили открытым.

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