В Ленобласти за апрель ликвидировали более 20 незаконных свалок

Всего было проведено более сотни выездных проверок.

В Ленинградской области за апрель 2021 года было ликвидировано 23 нелегальные свалки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты выезжали с проверками более сотни раз и в некоторых случаях находили серьезные нарушения. Административных дел возбудили на сумму свыше шести миллионов рублей. Они отмечают, что активные граждане довольно часто сообщают о тех или иных несанкционированных свалках и тем самым помогают их ликвидировать. За один месяц было убрано от 859 кубометров отходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ржевской заметили незаконную свалку. Очевидцы отметили, что мусор складируют в неположенном месте.