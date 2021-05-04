Синоптики прогнозируют дожди и снег в Петербурге

Во вторник, 4 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Погоду в Северной столице будет формировать северо-западная периферия циклона, центр которого окажется над Вологодской областью», — сообщил он.

В городе ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

Столбики термометров покажут +3…+5 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +1…+6 градусов. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 27 апреля в Ленобласти прогнозируются заморозки. Температура опустится до -4 градусов в отдельных районах, в некоторых местах будет до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.