В Петербурге зафиксировано 709 новых случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 709 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 4 мая.

В России за сутки зафиксировано 7 770 новых случая коронавируса в 82 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 337 летальных исхода. При этом 8 420 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 535 летальных исходов, выздоровели 4 457 044 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.