На прибывшем в Хельсинки из России судне выявили 11 случаев заражения коронавирусом

Медики обнаружили более 10 случаев заражения COVID-19 на контейнеровозе Valencia Express, который прибыл в порт Вуосаари из Северной столицы, сообщает администрация Хельсинки.

На грузовом корабле обнаружили 11 случаев заражения COVID-19, сообщает ТАСС. Инфицированные изолированы, помещены на карантин на судне. Все сдали тест. На корабле находились 24 человека.

В администрации Хельсинки сказали, что один человек помещен в больницу. До прибытия в Россию корабль находился в Нидерландах. Граждан на борту нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке труда в Петербурге падает конкуренция, но растет зарплата. Средняя зарплата в Северной столице — 55 тысяч рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Также эта сумма выше среднестатистической зарплаты по России. Больше всего конкуренция встречается у менеджеров, начинающих специалистов и студентов.