Больше 20 фанатов «Зенита», праздновавших победу клуба с фаерами, ушли из полиции с протоколами

«Красная» полночь закончилась для горожан, праздновавших победу бело-сине-голубых в чемпионате России, неожиданной поездкой в отдел полиции. Фанаты, отмечавшие в баре «СБГ 25» на Гончарной, после полуночи 4 мая зажгли фаеры и вышли на автодорогу. На место прибыла полиция. В отделы поехали более 20 человек.

О задержании написали в фанатских телеграм-каналах, сообщает «Фонтанка». Люди сообщали, что сначала полиция блокировала бар, а потом начала задерживать всех. На фанатов составили протоколы о хулиганстве, а потом отпустили.

Не только горожанам не понравился прием полиции после удавшегося матча с «Локомотивом». Московских болельщиков принудительно отправили в автобусы и не давали выйти, в результате многие опоздали на поезда и самолеты. «Зенит» не прокомментировал ситуацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за перевозку древесины без документов в федеральном заповеднике назначено административное наказание.