За перевозку древесины без документов в федеральном заповеднике назначено административное наказание

Документы, которые бы подтверждали законность нахождения на территории заповедника лесовоза, не были предъявлены. Фото: pixabay.com

Документы, которые бы подтверждали законность нахождения на территории заповедника лесовоза, не были предъявлены. Фото: pixabay.com

Судом Ленинградской области в Лодейнопольском районе изучены материалы дел, составленных Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора, по факту транспортирования в границах Нижне-Свирского государственного природного заповедника на лесовозе «Урал» древесины без документов, сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

К административной ответственности по факту нарушения установленного режима заповедника привлечен водитель лесовоза. Ему назначен штраф в размере 3 тысяч рублей. Бизнесмен, который перевозил древесину без документов, оштрафован на 30 тысяч рублей.

Напомним, в августе прошлого года инспекторы при патрулировании заповедника установили факт транспортирования древесины. Документы, которые бы подтверждали законность нахождения на территории заповедника лесовоза, не были предъявлены. Легальность заготовки перевозимой древесины вызывает сомнения, так как документы о месте вырубки, иные сопроводительные документы на груз отсутствовали.

Подчеркнем, на территории Нижне-Свирского заповедника действует особый режим, которым определен порядок посещения, а также ограничения, которые требуется соблюдать.

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