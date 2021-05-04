Российские власти обсуждают снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Сейчас российских водителей штрафуют за превышение допустимой скорости более чем на 20 км/ч. Фото: Pixabay

Сейчас российских водителей штрафуют за превышение допустимой скорости более чем на 20 км/ч. Фото: Pixabay

В правительстве РФ обсуждается снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час.

Позицию по снижению нештрафуемого порога до 1 августа должны согласовать в МВД и Минтрансе по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом сообщает «Коммерсант».

В пресс-службе дептранса Москвы заявили, что порог планируют снизить для усиления контроля за соблюдением ПДД и повышением дисциплины водителей, а также концентрации их внимания на условиях дорожного движения.

В ведомстве ссылаются на данные ВОЗ, согласно котором вероятность гибели при наезде на пешехода при скорости 50 км/ч составляет 20%, в время как при фактически допустимой — с учетом нештрафуемого порога — скорости 80 км/ч она увеличивается на 60%.

«Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом — все сто, у пешехода вообще нет шансов выжить», — отметили в дептрансе.

Сейчас российских водителей штрафуют за превышение допустимой скорости более чем на 20 км/ч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сумма штрафа за нарушение ПДД на железнодорожном переезде выросла в пять раз.