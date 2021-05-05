В Петербурге зафиксировано 711 новых случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 711 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 5 мая.

В России за сутки зафиксировано 7 975 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 11,7 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 360 летальных исходов. При этом 7 506 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 847 489 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 895 летальных исходов, выздоровели 4 464 550 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.